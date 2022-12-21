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19:06, 23 декабря 2022Моя страна

В Челябинске проведут новогодний городской карнавал

Костюмированный праздник проведут на «Катке Рекордов Радио Олимп» в Челябинске

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Челябинске состоится костюмированный праздник на «Катке Рекордов Радио Олимп» в Парке имени Валентины Терешковой. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, новогодний карнавал с конкурсами проведут для жителей и гостей города 24 декабря. Отмечается, что самым активным участникам достанутся призы от ведущих радиошоу «Утро на Олимпе» Арины Сергеевой и Романа Прецера, в том числе фирменный желтый бокс станции с гаджетами, книгами, полезными сертификатами и сувенирами.

Известно, что главным партнером мероприятия выступила компания «Калинка», которая приготовила для посетителей наборы мясных деликатесов. В то же время детей на празднике ждут подарки от магазина «Союз игрушка».

В ноябре сообщалось, что священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне.

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Майя Пономаренко
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