В Челябинске проведут новогодний городской карнавал

Костюмированный праздник проведут на «Катке Рекордов Радио Олимп» в Челябинске

В Челябинске состоится костюмированный праздник на «Катке Рекордов Радио Олимп» в Парке имени Валентины Терешковой. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, новогодний карнавал с конкурсами проведут для жителей и гостей города 24 декабря. Отмечается, что самым активным участникам достанутся призы от ведущих радиошоу «Утро на Олимпе» Арины Сергеевой и Романа Прецера, в том числе фирменный желтый бокс станции с гаджетами, книгами, полезными сертификатами и сувенирами.

Известно, что главным партнером мероприятия выступила компания «Калинка», которая приготовила для посетителей наборы мясных деликатесов. В то же время детей на празднике ждут подарки от магазина «Союз игрушка».

