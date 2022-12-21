Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции в РФ Леви вызвали в МИД из-за слов Колонны о покушении на Сытого в ЦАР

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в российский МИД 21 декабря, сообщает министерство на своем сайте.

Министерство решило выразить ему протест из-за слов главы МИД европейской страны Катрин Колонны о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого.

«Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении “пропаганды” и “насилии в отношении гражданского населения” ЦАР со стороны неких российских частных военных структур», — отметили в МИД.

Там назвали цинизмом подобные слова в тот момент, когда Сытый остается в больнице в тяжелом состоянии, и призвали французские власти «воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе». Российский МИД называет подобным подходом указание африканским странам «с кем им стоит дружить и сотрудничать».

16 декабря Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Записку, найденную на месте инцидента, в которой якобы содержалась «угроза от всех французов», она назвала примером российской пропаганды.

Покушение на Сытого в столице ЦАР Банги произошло в тот же день ранее. В его руках взорвалась посылка. 19 декабря сообщалось, что Сытый перевезен в аэропорт Банги и скоро будет эвакуирован в Россию для лечения.