Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube

Украинский министр Федоров заявил, что атаку на Rutube 9 мая совершили украинские хакеры

Фото: Avi Richards / Unsplash

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал ответственных за масштабную кибератаку на российский видеохостинг Rutube 9 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра, ответственными за взлом Rutube являются члены украинской хакерской группы «IT-армия». Федоров подтвердил, что атаку совершили намеренно в День Победы.

«IТ-армии удалось даже взломать пропуски сотрудников RuTube, чтобы они не могли попасть внутрь здания компании», — добавил глава украинского ведомства.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории платформы, произошла 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код сервиса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании позднее подтвердили сообщение о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
В Энергодаре прогремели взрывы
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022
Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ
СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.