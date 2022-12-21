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11:39, 21 декабря 2022Спорт

Российская олимпийская чемпионка назвала необходимую для жизни в месяц сумму

Синхронистка Алла Шишкина заявила, что в месяц на жизнь ей нужно 150 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в интервью «Ленте.ру» назвала необходимую для жизни в месяц сумму.

По словам экс-спортсменки, ей нужно 150 тысяч рублей. Она также раскрыла главные статьи расходов: «На животных очень много уходит, у нас с мужем два кота. В этом месяце 10 тысяч только на них. Еще в топе топливо, автоуслуги и заказы с Ozon».

Шишкина заявила, что пока у нее не получается монетизировать авторскую программу «Без воды» на YouTube, поэтому она тратит заработанные во время спортивной карьеры деньги.

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Кроме того, пока почти не приносит доход ее школа синхронного плавания. «У нас два филиала — в Лобне и Москве. В лобненском все нормально, даже плюс есть. А в московском не набралась группа, поэтому первый месяц, ноябрь, был в минусе. Но я поговорила со знающими людьми, и они сказали, что для таких частных школ первый год в минус — это нормально», — заметила экс-синхронистка.

Также Шишкина ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта. По ее словам, пока ей не удалось полностью привыкнуть к жизни без выступлений.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012-го, 2016-го и 2021 года. Все медали она завоевала в составе группы. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

Андрей Стрельцов
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