Российская олимпийская чемпионка раскрыла отношение к эмиграции

Синхронистка Алла Шишкина заявила, что не готова навсегда уехать из России

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в интервью «Ленте.ру» раскрыла отношение к эмиграции.

Отвечая на вопрос о возможном переезде в другую страну навсегда, Шишкина сказала: «Точно нет. Я даже больше чем на месяц не пробовала уезжать. Очень популярно зимовать где-то в Таиланде или на Бали, но я никогда этого не делала. Мне очень трудно представить разлуку с близкими, с любимой Москвой».

При этом экс-спортсменка заметила, что путешествия очень заряжают ее. «Я фанат океана и морей, поэтому мне нравятся Мексика, Доминикана и Мальдивы», — заключила Шишкина.

Также бывшая спортсменка рассказала о необходимой сумме на жизнь в месяц. Она также раскрыла главные статьи расходов: «На животных очень много уходит, у нас с мужем два кота. В этом месяце 10 тысяч только на них. Еще в топе топливо, автоуслуги и заказы с Ozon».

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012-го, 2016-го и 2021 года. Все медали она завоевала в составе группы. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.