Путин поддержал предложения Шойгу по структурным изменениям ВС России
Президент России Владимир Путин поддержал предложения министра обороны Сергея Шойгу по поводу структурных изменений Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.
«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил. Но после обсуждения на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами еще тоже об этом подробно поговорим», — обратился глава государства к министру.
Шойгу в ходе своего выступления отметил важность совершенствования состава и структуры видов российской армии, особенно на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России. В частности, глава Минобороны призвал увеличить численность ВС РФ необходимо до 1,5 миллиона военнослужащих и довести численность контрактников до 670 тысяч человек.
Помимо прочего, министр выступил с предложением создать два межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. По его словам, нужно также повысить ответственность главных командований за подготовку военных.
Наконец, Шойгу заявил, что стоит увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. При этом увеличение возраста призыва будет проходить поэтапно, указал он.