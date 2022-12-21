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16:07, 21 декабря 2022Россия

Путин поддержал предложения Шойгу по структурным изменениям ВС России

Путин согласился с предложениями Шойгу по структурным изменениям российской армии
СюжетМинобороны:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал предложения министра обороны Сергея Шойгу по поводу структурных изменений Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил. Но после обсуждения на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами еще тоже об этом подробно поговорим», — обратился глава государства к министру.

Шойгу в ходе своего выступления отметил важность совершенствования состава и структуры видов российской армии, особенно на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России. В частности, глава Минобороны призвал увеличить численность ВС РФ необходимо до 1,5 миллиона военнослужащих и довести численность контрактников до 670 тысяч человек.

Помимо прочего, министр выступил с предложением создать два межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. По его словам, нужно также повысить ответственность главных командований за подготовку военных.

Наконец, Шойгу заявил, что стоит увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. При этом увеличение возраста призыва будет проходить поэтапно, указал он.

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Алина Гончарова
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