Пригожин отреагировал на визит Зеленского в США

Пригожин в ответ на визит Зеленского в Вашингтон заявил, что тоже направляется в США

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Слова Пригожина публикует его пресс-служба в Telegram-канале.

20 декабря Пригожин записал видеообращение к Зеленскому, который приехал в Артемовск (украинское название города — Бахмут), и предложил ему встретится. «Если обратит внимание — готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся где там, чье, зачем», — сказал тогда Пригожин в обращении, стоя на фоне танка.

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США», — написал Пригожин.

Владелец ЧВК подчеркнул, что он, являясь патриотом своей страны, ни разу не выезжал из России с начала спецоперации. В связи с визитом Зеленского Пригожин написал, что он «мчится в США», и попросил передать американскому президенту Джо Байдену, чтобы тот его встретил.

21 декабря украинский президент прибыл в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего он сможет выступить перед прессой.

В Белом доме назвали приезд Зеленского полноценным сигналом для президента России Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США, а российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.