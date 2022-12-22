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16:22, 22 декабря 2022Силовые структуры

Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО по делу о вымогательстве

Суд оставил в СИЗО коммерческого директора Собчак Суханова по делу о вымогательстве
Кирилл Суханов

Кирилл Суханов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы еще на три месяца — до 24 марта — оставил в СИЗО коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На такой же срок продлен арест двум другим фигурантам дела по статье 163 («Вымогательство») УК РФ — бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву. Как следует из материалов дела, деньги у директора «Ростеха» вымогали за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

17 ноября телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения директору корпорации «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о произошедшем.

Трое фигурантов были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.

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Владимир Шарапов
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