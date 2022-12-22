Появились подробности взрыва на газопроводе в Чувашии

Гострудинспекция Чувашии: взрыв на газопроводе произошел при его заполнении после ремонта

Взрыв на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии произошел, когда один из его участков заполняли после ремонта. О подробностях сообщили в региональной Гострудинспекции, передает ТАСС.

«12 декабря в 13:54 при заполнении газопровода после ремонта на крановом узле в 2,5 километра от села Калинино Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики произошел разрыв газопровода с возгоранием», — говорится в сообщении инспекции.

Взрыв на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии произошел во вторник, 20 декабря. Погибли три газовика, которые ремонтировали трубу, еще один человек пострадал. По словам главы российского региона Олега Николаева, состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

По данным Николаева, взрыв на газопроводе произошел во время строительно-монтажных работ. Взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.