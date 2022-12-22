Врач описал последствия ранения Рогозина в спину

Врач-ортопед Терновой: Рогозин не будет ощущать осколок в спине в повседневной жизни

Ранение экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина во время обстрела в Донецке не создает серьезной угрозы для здоровья, считает врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. Но из-за застрявшего в позвоночнике осколка могут появиться некоторые ограничения, рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

В ранении позвоночника самое важное, чтобы не было повреждения спинного мозга. Если спинной мозг будет перебит, это грозит частичной или полной парализацией нижних конечностей Константин Терновой кандидат медицинских наук

«Насколько я прочитал эти новости, он никак не парализован. Соответственно, нет повреждений спинного мозга, поэтому осколок там останется на всю жизнь. Если он застрял в самом позвонке, в косточке, то застрял и застрял. Если он находится в мягких тканях, возможно, те врачи на том оборудовании не могут его достать, потому что нужна специальная аппаратура. То, что он не парализован, означает, что спинной мозг не задет, значит, ничего критически страшного не произошло», — описал последствия ранения специалист.

Если осколок останется в позвоночнике навсегда, он никак не должен ощущаться в повседневной жизни, отметил Терновой.

«Вокруг осколка образуется капсула, это будет просто инородное тело. Будут небольшие ограничения, например, в магнитно-резонансный томограф его нельзя будет положить, а компьютерную томографию делать можно», — заключил специалист.

Бывший глава российской космической корпорации Дмитрий Рогозин был ранен во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке 21 декабря, в свой 59-й день рождения. По словам самого пострадавшего, в гостиничном кафе проходила рабочая встреча «узким кругом и в спокойной обстановке». Рогозин сообщил, что он ранен выше правой лопатки. Позже его помощник рассказал, что врачи не могут извлечь осколок мины из позвоночника.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц со слов Рогозина написал в Telegram-канале, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. «Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб».