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17:47, 22 декабря 2022Спорт

Стали известны условия работы Моуринью со сборной Португалии

Федерация футбола Португалии потребовала скорейшего ответа от тренера Жозе Моуринью
Жозе Моуринью

Жозе Моуринью. Фото: Alberto Lingria / Reuters

Федерация футбола Португалии назвала условия для работы тренера Жозе Моуринью с национальной команды. Они стали известны журналисту Джанлуке Ди Марцио.

По информации источника, федерация требует ответ от Моуринью как можно скорее. Если 59-летний тренер согласится возглавить сборную, то сможет совмещать работу в команде и в итальянской «Роме».

О том, что Федерация футбола Португалии предложила Моуринью возглавить сборную, стало известно 13 декабря. Он является основным претендентом на пост главного тренера.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до четвертьфинала, проиграв Марокко со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством португальца Фернанду Сантуша.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Тренер никогда не работал с национальными командами.

Анастасия Борисова
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