Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:08, 22 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности популярной новогодней традиции

Гастроэнтеролог Терехова заявила, что поедание записок с желаниями может вызвать аллергию

Фото: Shutterstock

Поедание записок с желаниями в новогоднюю ночь может вызвать аллергию и другие неприятные для организма последствия, предупредила россиян об опасности гастроэнтеролог Татьяна Терехова. От увлечения популярной праздничной традицией она предостерегла в беседе с Life.

Одна из самых популярных традиций новогодней ночи — поедание записок с желаниями под бой курантов — не такая уж безобидная, как может показаться, рассказала врач. Съеденная и запитая шампанским бумажка может нанести вред организму.

Если записка большого размера, она может вызвать несварение, заявила Терехова. А если желание писали чернилами, то они и вовсе могут спровоцировать аллергию и расстройство пищеварения — от изжоги до тошноты, рвоты и диареи.

Материалы по теме:
Куда уходит детство? Что происходит на рынке детских товаров
Куда уходит детство?Что происходит на рынке детских товаров
5 декабря 2022
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022

К тому же в праздничную ночь организму и без того приходится выдерживать испытания алкоголем и жирной, калорийной пищей, добавила гастроэнтеролог. По мнению Тереховой, самый безопасный для здоровья способ загадать желание — проговорить его про себя под бой курантов.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Марченко развеяла миф о пользе горячей пищи. Врач пояснила, что ее необязательно употреблять регулярно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе СВО
ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»
Хью Джекман рассказал о борьбе с детской травмой
Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации границ
Слон растоптал смотрителя национального парка на глазах у его коллег
Модный бренд обругали в сети за продажу вызывающего наряда для похорон
Закричавшая в лицо пассажира «я не твоя слуга» стюардесса стала звездой в сети
Овечкин назвал лучший гол в карьере
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Российский грибник сбыл найденное в лесу ружье за бутылку вина и получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.