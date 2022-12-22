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11:21, 22 декабря 2022Силовые структуры

СКР расследует обстрел ВСУ гостиницы с Рогозиным и премьером ДНР Хоценко

СКР установит обстоятельства обстрела ВСУ гостиницы, где был Рогозин и премьер ДНР Хоценко

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) установит обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гостиницы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В гостинице находился руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко.

Сейчас следователи устанавливают причастных к обстрелу.

Удар по гостинице в Донецке, предположительно, был нанесен из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Отмечается, что экс-глава «Роскосмоса» проводил рабочую встречу в момент происшествия, он был ранен. Помимо него при обстреле ВСУ, предварительно, пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Хоценко. Охранник Хоценко погиб.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря при обстреле гостиницы «Шеш-Беш». По словам главы республики Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека.

Как рассказал Рогозин, в кафе, попавшем под обстрел, проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил информацию» о мероприятии украинским военным, которые в 19:45 открыли по гостиничному комплексу огонь снарядами калибра 120 или 155 миллиметров.

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Екатерина Власова
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