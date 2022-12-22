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16:19, 22 декабря 2022Спорт

В Польше ответили на вопрос о приглашении в сборную Черчесова

В сборной Польши заявили, что Станислава Черчесова не приглашали на пост главного тренера
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

В сборной Польши ответили на вопрос о приглашении в национальную команду российского тренера Станислава Черчесова. Слова пресс-атташе национальной команды Якуба Квятковского приводит РИА Новости.

«Нет, Станислав Черчесов не входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши», — заявил Квятковский.

Ранее Польский футбольный союз принял решение не продлевать контракт действующего главного тренера Чеслава Михневича, который истечет 31 декабря. Сборная под его руководством дошла до 1/8 финала на чемпионате мира-2022, где уступила Франции (1:3).

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м. С декабря того же года Черчесов возглавляет венгерский клуб «Ференцварош».

Дарья Коршунова
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