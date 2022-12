Диетологи перечислили помогающие похудеть после 50 лет продукты

Диетологи Митри и Мешулам назвали чернослив важным продуктом для людей старше 50 лет

Чтобы похудеть после 50 лет, необходимо есть чернослив и ячмень, считают диетологи Мелисса Митри и Марисса Мешулам. Они перечислили 12 помогающих сбросить вес продуктов в материале для Eat This, Not That!

Первой в списке стала листовая зелень, такая как салат и шпинат. Эти продукты низкокалорийны и богаты клетчкой, которая продлевает ощущение сытости. Затем Митри обратила внимание на треску, тунец и лосось. «В возрасте старше 50 лет очень важно получать достаточное количество нежирного белка для поддержания мышечной массы и ускорения метаболизма, а рыба — один из лучших его источников. Исследования показывают, что сохранение мышечной массы с возрастом может способствовать поддержанию здорового веса», — объяснила она.

Следующим в списке стало авокадо из-за содержащихся в нем клетчатки, полезных жиров, витаминов и минералов. Диетологи также назвали чернослив важным продуктом для людей старше 50 лет. Они сослались на исследование, согласно которому употребление чернослива может помочь снизить вероятность возрастной потери костной массы. По словам специалистов, на четыре чернослива приходится 400 калорий, и этот сухофрукт можно добавлять как в десерты, так и в основные блюда.

Диетологи посоветовали добавить в рацион ячмень, поскольку он содержит растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина. На десерт они предложили выбирать трюфели из темного шоколада. «В них мало сахара, и поэтому вы можете съедать немного трюфелей без вреда для диеты», — пояснила Мешулам.

В список также вошли яйца, греческий йогурт, крестоцветные овощи, ягоды, бобовые и вода. Мешулам заключила, что наш мозг нередко принимает признаки жажды за голод, и поэтому недостаток жидкости в организме может привести к набору веса.

Ранее диетолог Бланка Гарсиа перечислила помогающие похудеть продукты для людей старше 60 лет. В первую очередь специалист предложила пить больше воды.