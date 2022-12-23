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17:03, 23 декабря 2022Культура

Умер автор песен Элтона Джона Том Белл

Умер автор песен Элтона Джона продюсер Том Белл

Фото: L. Busacca / WireImage for Songwriter's Hall of Fame / Getty Images

Ушел из жизни музыкальный продюсер и автор песен Том Белл. Об этом сообщает Deadline.

Белл скончался в четверг, 22 декабря, в городе Беллингхем, штат Вашингтон. Ему было 79 лет. Причина смерти композитора не уточняется. После известия о кончине Тома друзья и коллеги назвали его в соцсетях одним из величайших продюсеров всех времен.

Белл родился на Ямайке в 1943 году в семье музыкантов. В возрасте четырех лет он получил свою первую музыкальную установку и начал заниматься фортепиано. Белл писал песни для таких артистов, как Элтон Джон, Тэдди Пендерграсс, Little Anthony and the Imperials, Дэвид Бирн. В 1975 году музыкант был удостоен премии «Грэмми» в категории «Лучший продюсер года», в 1993-м — получил звезду Аллеи славы Филадельфийского музыкального альянса.

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Дениза Мацаева
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