Агент бразильского футболиста «Ростова» рассказал об отношении игрока к России

Агент бразильца Роналдо Гранха заявил, что футболист «Ростова» любит Россию

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал об отношении игрока к России. Его слова приводит Metaratings.

Гранха заявил, что футболист любит Россию. «Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет», — подчеркнул он.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. После перехода форвард рассказал, что главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь. Он подчеркнул, что показывает это на поле и за его пределами.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». До этого он также защищал цвета болгарского «Левски» и бразильского «Баия».