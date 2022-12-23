Начальство обругало сотрудницу за откровенный наряд на новогоднем корпоративе
Блогерша Кэти (фамилия неизвестна) рассказала подписчикам, как коллеги обругали ее откровенный наряд на новогоднем корпоративе. Соответствующей историей она поделилась на своей странице в TikTok.
Пользовательница сети с никнеймом blondepillows00 пришла на торжество и получила замечания от начальства за вызывающий внешний вид. При этом юзерша продемонстрировала вещь, которую выбрала в тот день.
На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша одета в черное мини-платье с глубоким декольте, частично обнажающее ее грудь. Помимо этого, сотрудница офиса надела туфли на высоком каблуке. «Когда босс говорит, что твое платье не подходит для рождественской вечеринки», — подписала она публикацию.
Кроме того, девушка показала альтернативный вариант новогоднего образа. Так, героиня публикации предстала перед зрителями в откровенном костюме Санта Клауса на тонких бретелях, высоких сапогах черного цвета и красном колпаке. «Получу ли я прибавку к зарплате, если оденусь так на работу?» — иронично спросила она.
Подписчики оценили наряды Кэти, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Я думаю, что из-за вашего внешнего вида многих парней уволят из компании», «Здорово выглядите!», «После таких нарядов вам точно должны повысить зарплату», — заявили они.
Ранее в декабре блогерша Мари Ди получила выговор за неуместный наряд на работе. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша была одета в серый топ с высоким воротником и короткими рукавами, а также в черные классические брюки с высокой посадкой. Кроме того, девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы.