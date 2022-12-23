Начальство обругало сотрудницу за откровенный наряд на новогоднем корпоративе

Сотрудницу офиса Кэти обругали за платье с глубоким декольте на новогоднем корпоративе

Блогерша Кэти (фамилия неизвестна) рассказала подписчикам, как коллеги обругали ее откровенный наряд на новогоднем корпоративе. Соответствующей историей она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом blondepillows00 пришла на торжество и получила замечания от начальства за вызывающий внешний вид. При этом юзерша продемонстрировала вещь, которую выбрала в тот день.

На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша одета в черное мини-платье с глубоким декольте, частично обнажающее ее грудь. Помимо этого, сотрудница офиса надела туфли на высоком каблуке. «Когда босс говорит, что твое платье не подходит для рождественской вечеринки», — подписала она публикацию.

Кроме того, девушка показала альтернативный вариант новогоднего образа. Так, героиня публикации предстала перед зрителями в откровенном костюме Санта Клауса на тонких бретелях, высоких сапогах черного цвета и красном колпаке. «Получу ли я прибавку к зарплате, если оденусь так на работу?» — иронично спросила она.

Подписчики оценили наряды Кэти, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Я думаю, что из-за вашего внешнего вида многих парней уволят из компании», «Здорово выглядите!», «После таких нарядов вам точно должны повысить зарплату», — заявили они.

Ранее в декабре блогерша Мари Ди получила выговор за неуместный наряд на работе. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша была одета в серый топ с высоким воротником и короткими рукавами, а также в черные классические брюки с высокой посадкой. Кроме того, девушка нанесла макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы.