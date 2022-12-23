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12:39, 23 декабря 2022Экономика

В России понадеялись на скорое повышение цен на нефть

Новак выразил надежду на скорое снижение дисконта на российский сорт нефти Urals

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Дисконт на российский сорт нефти Urals по отношению к эталонному сорту Brent вскоре должен снизиться, на процесс повлияет стабилизация цепочек поставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что повторится ситуация первой половины 2022 года, когда вначале скидки были очень большими, а потом упали в два раза, и цены на Urals повысились.

Нынешние низкие цены Новак объяснил ростом неопределенности из-за новых западных санкций — эмбарго Евросоюза и потолка цен на нефть, который поддерживают группа G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария.

По его словам, в ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть. В том числе в нем будет запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать в контрактах соответствия потолку цен.

Новак рассказал, что и без этих мер российские поставщики перенаправляют поставки в дружественные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африку и Латинскую Америку. Уровень цен в этих поставках Новак не указал, однако ранее Минфин сообщал, что средняя стоимость Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель, что на 19 процентов ниже, чем месяцем ранее.

Для стабилизации поставок России необходимы танкеры. Однако, по данным Bloomberg, некоторые из владельцев судов, в том числе китайская China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International, начали отказывать в заявках, если цена на нефть в контрактах выше потолка.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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