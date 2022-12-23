Еще одна сборная сделала предложение Моуринью

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает Roma Press.

По информации источника, представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) связались с окружением Моуринью и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Отмечается, что ему разрешат совмещать пост с работой в «Роме».

Ранее Федерация футбола Португалии также предложила Моуринью возглавить сборную, об этом стало известно 13 декабря. Он является основным претендентом на пост главного тренера.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до четвертьфинала, проиграв Марокко со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством португальца Фернанду Сантуша.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Тренер никогда не работал с национальными командами.