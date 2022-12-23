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18:11, 23 декабря 2022Спорт

Еще одна сборная сделала предложение Моуринью

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии

Фото: Paola Garbuio / Globallookpress.com

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает Roma Press.

По информации источника, представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) связались с окружением Моуринью и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Отмечается, что ему разрешат совмещать пост с работой в «Роме».

Ранее Федерация футбола Португалии также предложила Моуринью возглавить сборную, об этом стало известно 13 декабря. Он является основным претендентом на пост главного тренера.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до четвертьфинала, проиграв Марокко со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством португальца Фернанду Сантуша.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Тренер никогда не работал с национальными командами.

Анастасия Борисова
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