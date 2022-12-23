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12:18, 23 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области призвали запретить УПЦ Московского патриархата

Депутат Рады Гончаренко: в Одесской области призвали запретить УПЦ Московского патриархата

Фото: Nacho Doce / Reuters

Городской совет Балты Одесской области призывает запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Горсовет Балты на моем округе в Одесской области требует запретить УПЦ МП! Вчера на очередной сессии было принято решение об обращении депутатов городского совета к центральным органам власти Украины относительно немедленного запрета», — написал он.

Гончаренко поблагодарил депутатов за их позицию, а также тех, кто подписал петицию о запрете УПЦ МП. Законопроект, предложенный депутатом, был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Петиция набрала 26,4 тысяч голосов, ее статус находится на стадии рассмотрения.

29 ноября депутаты Львовского облсовета приняли решение запретить УПЦ МП. Также стало известно об участившихся с ноября обысках Службы безопасности Украины (СБУ) в зданиях канонической УПЦ. СБУ заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей республике пророссийскую литературу. В свою очередь, в УПЦ отметили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви.

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Кристина Есикова
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