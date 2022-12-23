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21:04, 23 декабря 2022Спорт

В «Вашингтоне» рассказали о психологическом состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что Овечкин нервничает из-за погони за Хоу

Фото: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт оценил психологическое состояние капитана Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Алекс нервничает? Я уверен, что это так. Конечно, он этого не показывает. Он очень спокоен и занимается своими делами каждый день», — заявил Лавиолетт. Он отметил, что в раздевалке команда не говорит о погоне форварда за Горди Хоу.

Ранее сообщалось, что Овечкин встретился с сыновьями Хоу Марком и Марти. Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингс», в котором форвард, забросив шайбу, мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и сравняться с их отцом. После игры россиянин, не поразивший ворота соперников, подарил сыновьям Хоу клюшки с автографами.

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место с 800 заброшенными шайбами и отстает от Хоу на один гол. Возглавляет список Уэйн Гретцки, который поразил ворота соперников 894 раза.

Дарья Коршунова
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