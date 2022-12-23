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22:04, 23 декабря 2022Спорт

Махачев пообещал вызвать панику у лучшего бойца UFC

Махачев пообещал, что Волкановски запаникует после первых 15 секунд поединка UFC
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Christopher Pike / Action Images / Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с австралийцем Александром Волкановски. Он опубликовал пост в Twitter.

Волкановски пообещал, что не поддастся панике, если Махачев переведет его в партер. «Я гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле», — ответил ему россиянин.

Махачев подерется с Волкановски, который является лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий, в ночь на 12 февраля 2023 года. Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 284.

23 октября Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Всего за карьеру Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
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