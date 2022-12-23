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09:27, 23 декабря 2022Мир

Иран пригрозил Зеленскому после обвинений в поставке дронов в Россию

МИД Ирана указал Зеленскому на границу терпения после обвинений в поставке дронов в Россию

Фото: Reuters

Иран пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому после его выступления на совместном заседании Конгресса США и обвинений в адрес Тегерана в поставке России дронов для использования в специальной военной операции. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление официального представителя МИД республики Насер Канаани.

«Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно», — указал дипломат, добавив, что украинскому лидеру стоит научиться извлекать уроки из судьбы некоторых других политических лидеров, «которые довольствовались поддержкой США».

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

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Анжелика Бережная
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