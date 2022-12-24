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16:13, 24 декабря 2022Спорт

Стали известны детали предлагаемого Месси в ПСЖ контракта

В ПСЖ Лионелю Месси предлагают заключить контракт еще на один сезон с повышением зарплаты

Фото: Lee Smith / Reuters

Стали известны детали контракта, которые предлагают аргентинскому нападающему Лионелю Месси в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом в Twitter сообщает корреспондент CBS Гильем Балаге.

По информации журналиста, форвард решил продолжить сотрудничество с клубом. В команде планируют заключить с ним новое соглашение на один сезон с опцией продления еще на один год. Уточняется, что Месси также повысят зарплату.

21 декабря появилась информация, что футболист останется в парижской команде с вероятностью 90 процентов. Однако отмечалось, что допускается также вариант возвращения в «Барселону» в случае, если ПСЖ не сможет предложить форварду новый контракт из-за финансового фэйр-плей.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
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