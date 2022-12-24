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13:16, 24 декабря 2022Спорт

Чимаев оценил дебютное выступление сына Кадырова в ММА

Боец UFC Хамзат Чимаев назвал отличными бойцовские качества сына Рамзана Кадырова Эли

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оценил дебютное выступление в смешанных единоборствах (ММА) 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Эли. Спортсмен высказался об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В поединке с Исламом Акбаровым в Москве Эли продемонстрировал отличные бойцовские качества и волю к победе, отправив своего соперника [в технический нокаут] в первом раунде», — написал спортсмен, назвав победу Кадырова-младшего яркой.

23 декабря Кадыров одержал победу на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Для его соперника 17-летнего Акбарова этот поединок также стал дебютным. Рефери остановил бой на третьей минуте, Эли Кадыров одержал победу техническим нокаутом.

В ноябре 2021 года Эли Кадыров провел бой по правилам бокса с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым. Чеченский спортсмен выиграл техническим нокаутом.

Андрей Стрельцов
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