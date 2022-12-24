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13:38, 24 декабря 2022Силовые структуры

СК показал кадры допроса владельца сгоревшего кемеровского приюта

СК показал кадры допроса владельца сгоревшего кемеровского приюта Андрея Смирнова

Следственный комитет (СК) России публикует кадры допроса владельца сгоревшего в Кемерово приюта. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

На видео показано, как следователи разговаривают с пастором евангельской церкви Андреем Смирновым. По его словам, примерно в три часа ночи позвонили из полиции и сообщили о произошедшем возгорании. После этого Смирнов выехал на место происшествия.

Ранее появились данные о том, что организатор приюта в Кемерово, в котором при пожаре погибли 22 человека, задержан. В СК тогда сказали, что должен решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Предполагается, что мужчину оставят под стражей. Уже известно о предъявлении обвинения.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет. Причиной возгорания стало неправильное использование печи. В огне погибли 22 человека.

Варвара Кошечкина
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