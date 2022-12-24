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22:22, 24 декабря 2022Спорт

Российский хоккеист умер во время матча

45-летний хоккеист потерял сознание и умер во время матча любительских команд в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский хоккеист умер во время матча любительских команд в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что это произошло на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды «Арсенал III» и «Jersey 53». 45-летний спортсмен, чье имя не называется, потерял сознание на льду. Ему оказывали помощь врачи, однако по пути в больницу он скончался. Причина смерти на данный момент не установлена.

В сентябре канадский нападающий команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча предсезонного турнира молодежных команд. Скорая помощь попыталась реанимировать хоккеиста. Сделать это не удалось, и в больнице врачи констатировали его смерть.

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Дарья Коршунова
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