Полковник запаса Кошкин убежден, что США продолжат проведение учений с опасными инфекциями

США продолжат проведение учений с опасными инфекциями, убежден заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил законность проведения таких тренировок.

Ранее Министерство обороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Он подтверждает проведение на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.

Соединенные Штаты никак не отреагируют на заявление Кириллова. Они как продолжали, так и продолжат свою работу Андрей Кошкин полковник запаса

«Россия уже неоднократно обращалась к мировому сообществу, рассказывая о том, какого рода лаборатории были созданы на Украине. Мы рассылали документы в инстанции, которые в состоянии поставить этот вопрос на мировых площадках. Но каких-то радикальных действий, которые бы воспрепятствовали работе Пентагона, не поступило», — отметил Кошкин.

Также полковник запаса рассказал, что на сегодняшний день весь мир говорит о том, что биологическое оружие неэффективно, потому что оно не избирательно. «Но Пентагон работает в этой сфере весьма активно», — добавил он.

Кошкин напомнил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров делал официальный запрос в Пентагон по вопросу сферы деятельности лабораторий.

«Азаров хотел получить ответ на вопрос: чем занимается Пентагон в лаборатории. Но ему сделали категорический отказ. То есть даже правительства государств не могут контролировать те лаборатории США, которые развернуты на их территориях», — подытожил полковник запаса.

В июле Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.