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09:18, 24 декабря 2022Спорт

Овечкин высказался выходе на второе место в рейтинге снайперов НХЛ

Александр Овечкин заявил, что не хотел забивать исторический гол в пустые ворота

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался выходе на второе место в рейтинге снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт организации.

Форвард заявил, что сначала не хотел забивать исторический 802-й гол в пустые ворота. «Я отдал шайбу Кузе (Евгению Кузнецову. — прим. «Ленты.ру»), а он такой: "Я не хочу принимать ее". Это такой момент, если есть шанс забросить, ты забрасываешь», — сказал хоккеист. Он отметил, что для него было особенно важно установить новое достижение на домашней арене и поблагодарил всех за поддержку.

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Овечкин также рассказал, как отпразднует этот результат. «Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — пошутил россиянин.

Ранее в субботу, 24 декабря, форвард оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс». Таким образом, он забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, опередив канадца Горди Хоу (801 гол). Лидером НХЛ по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Ксения Курашкина
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