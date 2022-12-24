Российского форварда Александра Овечкина признали единственной звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Виннипег Джетс» Овечкин оформил дубль. Таким образом, он забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, опередив канадца Горди Хоу (801 гол). Россиянин стал единственным хоккеистом, которого выделили по итогам игрового дня. Вторую и третью звезду вечера не выбирали.

Ранее форвард заявил, что сначала не хотел забивать исторический 802-й гол в пустые ворота. «Я отдал шайбу Кузе (Евгению Кузнецову. — прим. "Ленты.ру"), а он такой: "Я не хочу принимать ее". Это такой момент, если есть шанс забросить, ты забрасываешь», — сказал хоккеист.

Лучшим снайпером НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки. Он поразил ворота соперников 894 раза и завершил карьеру в 1999 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.