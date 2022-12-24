О возгорании в кемеровском приюте пожарным сообщили слишком поздно

О пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово слишком поздно сообщили спасателям

О начале унесшего жизни 22 человек пожара в Кемерово слишком поздно узнали спасатели. Об этом в Telegram-канале пишет RT.

Замминистра МЧС Илья Денисов рассказал, что пожарные прибыли к зданию, где располагался сгоревший нелегальный дом престарелых, когда оно уже было охвачено пламенем почти целиком. Это произошло потому что службам спасения не сообщили вовремя о возгорании.

В МЧС также призвали лицензировать частные социальные приюты и другие учреждения, чтобы в будущем избежать трагедий подобных кемеровской.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Жертвами огня стали 22 человека. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет.

Ранее член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов назвал возможный срок лишения свободы для организатора кемеровского приюта. По мнению юриста, создателю нелегального дома престарелых Андрею Смирнову может грозить от пяти до десяти лет заключения.

