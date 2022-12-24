Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также стороны обсудили некоторые вопросы реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на границе Азербайджана и Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии вопросов к Армении из-за того, как власти республики сообщили об отказе от участия в трехсторонней встрече в Москве. По словам министра, они не использовали дипломатические каналы.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении должны были встретиться 23 декабря в Москве для обсуждения подготовки мирного договора между Ереваном и Баку. Но армянская сторона сообщила об отказе от участия в переговорах.