Российская фигуристка объяснила связь школьных экзаменов со спортивными успехами

Фигуристка Яметова рассказала, что не исполняет тройной аксель из-за подготовки к экзамену

Российская фигуристка Вероника Яметова объяснила связь учебы в школе со спортивными успехами. Ее слова передает РИА Новости.

Яметова рассказала, что не исполняет элементы ультра-си из-за подготовки к экзамену. «С тройным акселем рисковать не буду. У меня в девятом классе подготовка к итоговым экзаменам. Поэтому аксель я тренирую, но пока не буду делать», — поделилась она.

Яметова — победительница Кубка России 2022 года. В текущем сезоне она приняла участие в двух этапах Гран-при страны, в которых заняла второе и четвертое места.

Ранее двукратный олимпийский Евгений Плющенко оценил возможность фигуристок исполнить четверной аксель. «Я еще 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные акселя, каскад из двух четверных прыжков, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени», — заявил он.