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14:49, 25 декабря 2022Мир

Китай провел военные учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань

ВМС Китая провели военные учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань

Фото: Shutterstock

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (ВМС), а также другие виды войск государства провели военные учения и патрулирование около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает ТАСС.

«25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов», — сообщил Ши И.

22 декабря стало известно, что Тайвань активизировал свои ВВС в ответ на вхождение в юго-восточную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова 39 китайских боевых самолетов.

До этого сообщалось, что Китай направил в зону ПВО Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

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Анастасия Астахова
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