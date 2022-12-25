В Севастополе из моря выловили забывшую свое имя девушку

В Севастополе из Черного моря выловили забывшую свое имя и адрес проживания девушку

В Севастополе из Черного моря выловили забывшую свое имя и адрес проживания девушку. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Очевидцы, находившиеся на одном из причалов, заметили голову плавающего человека, после чего вытянули девушку из воды. Жительница города не смогла назвать ни своего имени, ни адреса проживания. По предварительным данным, она находилась под воздействиям наркотических веществ и в одежде упала в воду, где пробыла, пока ее не вытащили на берег.

Ранее в Севастополе на территории военной базы обнаружили искавшего наркотики россиянина. 30-летний мужчина получил от наркоторговца координаты закладки и ночью отправился на ее поиски. Во время поисков россиянин потерялся и случайно оказался на базе, где его задержал военный патруль. Как именно мужчине удалось попасть на особо охраняемую территорию, не уточняется.