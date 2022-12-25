Левандовски оценил победу Месси на чемпионате мира-2022

Левандовски заявил, что Лионель Месси добился в футболе всего после победы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оценил победу капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Diario Sport.

Левандовски заявил, что после победы на турнире Месси добился в футболе всего, и назвал аргентинца лучшим игроком мира. «Сбылась его мечта. И теперь он этим наслаждается. А как он играл! Весь мир был тому свидетелем», — отметил он.

Футболист подчеркнул, что чемпионство стало для Месси заслуженным.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти.

Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.