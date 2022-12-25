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01:07, 25 декабря 2022Спорт

Трибуна со зрителями обрушилась во время баскетбольного матча в Египте

27 человек пострадали при обрушении трибуны во время баскетбольного матча в Египте

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трибуна со зрителями обрушилась во время баскетбольного матча между египетскими клубами Каира и Александрии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, инцидент произошел в городе имени Шестого октября под Каиром. Матч был приостановлен.

Уточняется, что по предварительным данным в результате обрушения пострадали 27 человек. Зрители и спортсмены пытались помочь пострадавшим.

В мае крыша стадиона в Шымкенте обрушилась во время футбольного матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги между «Ордабасы» и «Аксу». Из-за сильного шквального ветра часть кровли сорвало. Фрагменты крыши стадиона упали за воротами «Аксу». Свидетели отметили, что под ударом могли оказаться болбои, однако обошлось без жертв.

Дарья Коршунова
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