Убийце криминального авторитета в фитнес-клубе Москвы дали 16 лет колонии

Суд дал 16 лет колонии убийце криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе Москвы

В Москве убийца известного в криминальных кругах авторитета Альберта Гейдарова получил 16 лет колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Московский городской суд признал 38-летнего Матлаба Султанова виновным в преступлении по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений»), статье 222 («Незаконный оборот оружия») и статье 327 («Использование заведомо поддельного паспорта гражданина») УК РФ.

Следствие установило, что 12 апреля 2021 года Султанов по поддельному паспорту зашел в фитнес-клуб и не менее пяти раз выстрелил в недавно освободившегося авторитета Гейдарова, более известного как Алик Рыжий. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Убийство организовал «конкурент» Гейдарова, который боялся, что вышедший на свободу авторитет станет угрозой его бизнесу. Не желая делить негласное влияние над оптовой торговлей продуктовыми и промышленными товарами в Москве и области, мужчина заказал Алика Рыжего двум подельникам.

Султанов вину признал частично, объяснив, что преступление совершил не из корысти, а из личной неприязни — в прошлом Алик Рыжий оскорбил его мать.