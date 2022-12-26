Военный эксперт предупредил о дальнейших атаках ВСУ на аэродромы

Военный эксперт Евсеев посоветовал перебазировать дальнюю авиацию России после атаки ВСУ

Если не предпринять меры после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, то таких ударов по территории России может стать больше. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По мнению военного эксперта, дальняя авиация России должна быть перебазирована. «Потому что, если она находится в зоне действия украинских пехотно-летательных аппаратов, удары будут наноситься постоянно», — объяснил специалист.

Помимо этого, по его мнению, российские аэродромы следует оборудовать укрытиями для личного состава. Во-первых, нужно выдать находящимся на объекте военным бронежилеты и каски. Затем, по словам Евсеева, нужно вырыть инженерные укрепления или хотя бы окопы. «В случае такого взрыва, если человек находился в окопе, ничего бы с ним не произошло. А еще лучше иметь какие-то укрытия для личного состава», — посоветовал специалист.

26 декабря стало известно, что трое военнослужащих погибли в результате падения обломков беспилотника ВСУ на аэродром в Энгельсе. 5 декабря российские системы ПВО также перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.