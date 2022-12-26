Военный эксперт предупредил о дальнейших атаках ВСУ на аэродромы
Если не предпринять меры после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, то таких ударов по территории России может стать больше. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По мнению военного эксперта, дальняя авиация России должна быть перебазирована. «Потому что, если она находится в зоне действия украинских пехотно-летательных аппаратов, удары будут наноситься постоянно», — объяснил специалист.
Помимо этого, по его мнению, российские аэродромы следует оборудовать укрытиями для личного состава. Во-первых, нужно выдать находящимся на объекте военным бронежилеты и каски. Затем, по словам Евсеева, нужно вырыть инженерные укрепления или хотя бы окопы. «В случае такого взрыва, если человек находился в окопе, ничего бы с ним не произошло. А еще лучше иметь какие-то укрытия для личного состава», — посоветовал специалист.
26 декабря стало известно, что трое военнослужащих погибли в результате падения обломков беспилотника ВСУ на аэродром в Энгельсе. 5 декабря российские системы ПВО также перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.