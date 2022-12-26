Стала известна позиция ФИФА по участию России в отборе на ЧМ-2026

«Матч ТВ»: ФИФА не будет мешать России участвовать в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азиатскую конфедерацию. Позиция стала известна «Матч ТВ».

По информации источника, заключение ФИФА может стать решающим для Российского футбольного союза (РФС). Организация отложила принятие решения по переходу до конца декабря.

Ранее РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию. Решение принято не было. По информации «Чемпионата», УЕФА выступил против инициативы.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.