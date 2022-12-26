Пожарного инспектора задержали по делу о сгоревшем приюте в Кемерове с 22 погибшими

Следователи задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке приюта в Кемерове, который сгорел в ночь на 24 декабря, — в результате ЧП погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчине предъявили обвинение в халатности.

По данным следствия, в конце ноября он провел профилактический визит и зафиксировал нарушение пожарной безопасности. После этого МЧС обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку, инспектор участвовал в ней как приглашенный специалист. Пока неизвестно, были ли приняты меры реагирования после этой проверки.

Ранее в СКР рассказали, что причиной пожара в частном доме, в котором находился приют и нелегальный дом престарелых, стала неправильная эксплуатация котла. Отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались. В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла.

О том, что в Кемерово загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Обвинения были предъявлены владельцу социального приюта — 31-летнему местному жителю Андрею Смирнову.