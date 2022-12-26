В России собрались удвоить производство автомобилей к 2025 году

Глава Минпромторга Мантуров: производство автомобилей в России будет удвоено к 2025 году

К 2025 году в России будет удвоено производство автомобилей, а к 2030-му доля отечественных машин на внутреннем рынке вырастет с 40 до 80 процентов. Об этих планах рассказал вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, выпуск автокомпонентов к 2025 году увеличится в три раза. Власти собираются достичь этих показателей, в частности, за счет увеличенного объема господдержки. Стратегия Минпромторга предполагает изменение условий участия иностранных партнеров в производстве деталей для автомобилей: контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность теперь будут принадлежать российской стороне.

В декабре генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге запустят производство Lada. Однако Соколов заметил, что машины под брендом Lada будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности». Ранее Соколов говорил, что производство может быть перезапущено во второй половине 2023 года.

Между тем аналитики сервиса «ВТБ Лизинг» предсказали, что в 2023 году российский авторынок может быть более чем наполовину заполнен китайскими автомобилями. Расширение присутствия китайских марок автомобилей произошло на фоне ухода ряда западных автопроизводителей из России — к осени местные дилеры практически полностью распродали бренды из США, Европы и Японии.