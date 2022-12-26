Соседи рассказали об убившей детей из-за «вселившихся бесов» россиянке и ее муже

Соседи рассказали о шуме в квартире жительницы Екатеринбурга, убившей троих детей

Соседи жительницы Екатеринбурга, задушившей троих детей из-за «вселившихся в них бесов», рассказали, что из ее квартиры часто доносился шум. Их слова приводит «КП-Екатеринбург».

По словам россиян, семья, в которой произошло убийство, несколько лет назад приехала в Екатеринбург из Калуги. Задушившая детей россиянка работала в одном из государственных учреждений, а ее муж является силовиком в отставке.

Жильцы дома также сообщили, что за два дня до происшествия, 24 декабря, в квартире семьи громко играло караоке. Кроме того, перед убийством соседи слышали, как дети сильно кричали и просили мать не убивать их.

Другой собеседник издания рассказал о странностях в поведении семьи. По его словам, в прошедшие выходные из квартиры россиянки слышалась громкая молитва, которую читали взрослые и дети.

Ранее 26 декабря стало известно, что жительница Екатеринбурга убила троих своих детей — двух сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную девочку — из-за того, что в них якобы вселились бесы. Предварительно установлено, что женщина задушила их при помощи провода.