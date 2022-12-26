Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 26 декабря 2022Россия

Соседи рассказали об убившей детей из-за «вселившихся бесов» россиянке и ее муже

Соседи рассказали о шуме в квартире жительницы Екатеринбурга, убившей троих детей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Соседи жительницы Екатеринбурга, задушившей троих детей из-за «вселившихся в них бесов», рассказали, что из ее квартиры часто доносился шум. Их слова приводит «КП-Екатеринбург».

По словам россиян, семья, в которой произошло убийство, несколько лет назад приехала в Екатеринбург из Калуги. Задушившая детей россиянка работала в одном из государственных учреждений, а ее муж является силовиком в отставке.

Жильцы дома также сообщили, что за два дня до происшествия, 24 декабря, в квартире семьи громко играло караоке. Кроме того, перед убийством соседи слышали, как дети сильно кричали и просили мать не убивать их.

Другой собеседник издания рассказал о странностях в поведении семьи. По его словам, в прошедшие выходные из квартиры россиянки слышалась громкая молитва, которую читали взрослые и дети.

Ранее 26 декабря стало известно, что жительница Екатеринбурга убила троих своих детей — двух сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную девочку — из-за того, что в них якобы вселились бесы. Предварительно установлено, что женщина задушила их при помощи провода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Отец Трусовой заявил о желании выбирать комментаторов на ее выступления
Российские врачи вернули мужчине эрекцию с помощью передовой операции по ОМС
Названы худшие игры для ПК
Соседи рассказали об убившей детей из-за «вселившихся бесов» россиянке и ее муже
Продажи белорусских ноутбуков Horizont прекратились через три дня после старта
Лавров уличил США в намерении установить «конец истории»
Непослушный мальчик захотел получить новогодние подарки и дал взятку Деду Морозу
ФСБ опубликовала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов
Из квартиры убившей троих детей «из-за бесов» россиянки слышали громкую молитву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.