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09:47, 26 декабря 2022Спорт

В UFC выбрали лучший бой 2022 года

В UFC назвали бой Прохазки и Тейшейры лучшим в 2022 году, поединок Яна и О'Мэлли в топ-10

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) назвали поединок между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой в полутяжелом весе лучшим боем 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча прошла в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре и завершилась победой Прохазки удушающим приемом за 30 секунд до окончания заключительного раунда. На второе место в списке лучших поединков года поставили победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бернсом, претендовавшим на титул чемпиона в полусреднем весе.

В топ-10 вошло также противостояние россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли. Схватка прошла на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. О'Мэлли выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один выбрал российского спортсмена.

Ранее UFC назвал австралийца Алекса Волкановски лучшим бойцом 2022 года. Второе место в рейтинге занял бразилец Алекс Перейра. Замкнул тройку россиянин Ислам Махачев.

Ксения Курашкина
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