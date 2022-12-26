UFC назвал лучшего бойца 2022 года

UFC назвал австралийца Алекса Волкановски лучшим бойцом 2022 года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал австралийца Алекса Волкановски лучшим бойцом 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Волкановски, который является действующим чемпионом промоушена в полулегком весе, в 2022 году победил корейца Чен Сон Джона и американца Макса Холлоуэя. На данный момент австралиец удерживает лидерство в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Второе место в списке лучших бойцов года занял бразильский чемпион в средней весовой категории Алекс Перейра, победивший новозеландца Исраэля Адесанью. Замкнул тройку россиянин Ислам Махачев. Он завоевал чемпионский пояс в легком весе, выиграв в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

13 ноября стало известно, что Махачев подерется с Волкановски на турнире UFC 284. Поединок в легком весе состоится в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит дивизион, а Махачев впервые будет защищать пояс чемпиона.