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22:05, 27 декабря 2022Экономика

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря

Биржа ICE: цена нефти марки Brent выросла до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена нефти марки Brent выросла до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в течение 27 декабря.

После 19:00 по московскому времени стоимость сырья достигла 86,04 доллара за баррель. В дальнейшем котировки продолжили колебаться на этом уровне. Рост составил 1,78 процента по сравнению с предыдущим днем.

В то же время цена нефти марки WTI некоторое время колебалась на уровне 81 доллар за баррель, однако опустилась ниже этого значения.

5 декабря вступил в силу потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Россия неоднократно сообщала о намерении принять ответные меры, анонсировались разные варианты ограничений для Запада.

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Юлия Мискевич
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