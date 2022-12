Установлен последний период существования моста между Америкой и Азией

PNAS: установлен последний период существования моста между Сибирью и Аляской

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Крусе установили последний период существования сухопутного моста между Северной Америкой и Азией в Беринговом проливе. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), а краткий обзор приводит портал Phys.org.

Авторы использовали данные изотопного анализа азота в отложениях планктона в Беринговом проливе. Образцы были собраны с трех участков морского дна. Различия в составе азота в тихоокеанских и арктических водах помогли узнать, когда был затоплен этот регион. Затем полученную информацию сравнили с результатами компьютерного моделирования уровня воды.

Выяснилось, что на этом участке около 36 тысяч лет назад существовал сухопутный мост, соединявший Сибирь и Аляску. Это означает, что более 50 процентов общего объема льда во время последнего ледникового максимума выросло между 46 и 40 тысячами лет назад.

Во время последнего ледникового периода, который датируется примерно 26-19 тысячами лет назад, уровень мирового океана был ниже, поскольку массивная часть воды была заморожена. Резко понизившийся уровень моря обнажил обширную территорию от Дальнего Востока современной России до Аляски. Специалисты считают, что по ней спокойно перебирались лошади, мамонты и другие животные тех лет. После таяния льдов Берингов пролив снова затопило около 13-11 тысяч лет назад.

Полученные данные могут быть интересны для дальнейших исследований по теме миграции людей, которые могли попасть в Северную Америку по суше, так как некоторые ученые предполагают, что люди уже могли жить в ту эпоху. Открытие также важно для понимания связи между климатом и ледниковыми щитами.