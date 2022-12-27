Суд изъял у пожизненно осужденных Арашуковых Bentley и «Чайку» 1976 года выпуска

Мосгорсуд изъял у экс-сенатора Арашукова и его отца Bentley и «Чайку» 1976 года выпуска

Мосгорсуд изъял у бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, приговоренных к пожизненному заключению, автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратить в счет погашения гражданских исков автомобиль "Чайка" 1976 года выпуска», — огласила решение судья Елена Гученкова. По ее словам, стоимость арестованного имущества гораздо меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.

Уточняется, что в пользу государства также отошли Bentley и другие машины.

Ранее сообщалось, что с осужденных на пожизненные сроки Арашуковых суд взыскал 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых и потерпевших.

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что Арашуковы получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения.

Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе в убийствах.

