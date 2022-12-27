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16:27, 27 декабря 2022Мир

В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии

Депутат Чепа описал угрозы Болгарии российскому послу фразой «просто очередная игра»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Высылка российского посла из Болгарии из-за объявления в розыск журналиста Христо Грозева исключена, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. В партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны.

При чем здесь посол, если это решение нашего суда? Это просто очередная игра. Для этого существуют определенные международные законы

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Если у нас объявили его в розыск, значит, они должны потребовать от нас документальные обоснования решения суда о том, на основании чего мы объявляем его в розыск», — подчеркнул Чепа.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

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Екатерина Смирная
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